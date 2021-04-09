Таллинн утвердил компенсацию первого дня на больничном до конца апреля

Размер компенсации составит 30 евро и действовать она будет до конца апреля, но столичные власти готовы продлить компенсацию в случае необходимости, пишет RusERR.

Для больничных, открытых с 25 марта, заявку на компенсацию можно будет подать задним числом.

Заявление на пособие можно подать через интернет на сайте столичной администрации или в бюро обслуживания одной из районных управ.

Система проверяет данные места жительства заявителя в регистре народонаселения и данные больничного листа в инфосистеме Больничной кассы, а затем город производит человеку выплату.