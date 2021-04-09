Двое мужчин отправились кататься на байдарках и утонули

Как сообщил Спасательный департамент, мужчины отправились кататься на байдарках и утонули.

Насколько известно, случайный прохожий заметил в воде мужчину, вытащил его на берег и стал оказывать первую помощь до прибытия скорой. К сожалению, жизнь 32-летнего мужчины спасти не удалось. Отреагировавшие на ситуацию спасатели-добровольцы нашли неподалеку тело другого 32-летнего мужчины. Оба погибших были в спасательных жилетах. На место прибыли спасатели, полиция и скорая.

Полиция напоминает, что вода в море сейчас холодная и если человек оказывается в воде, переохлаждение может наступить очень быстро.

В этом году в Эстонии утонули девять человек.

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