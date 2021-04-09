"Спутник V" вызвал сомнения в Словакии. РФПИ потребовал все вернуть

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), поставивший две партии по 100 тысяч доз "Спутника" в Словакию в начале марта, отказался прокомментировать Би-и-си заключения словацкого управления по лекарственным средствам.

Известно, что создатели "Спутника" из Центра им. Гамалеи в Москве разработали две модификации вакцины, а также публиковали обновленные данные о требуемой температуре хранения вакцины.

В еще одном параграфе словацкие специалисты отмечают разницу в вариантах "Спутника": жидкая вакцина или лиофилизированная (сухая) форма, ампулы на одну или несколько доз, вакцины с разными условиями хранения, по составу и по методу производства.

"Партии вакцины, которая использовалась в доклинических испытаниях и клинических испытаниях, описанных в журнале Lancet, не соответствуют по характеристикам и свойствам партиям, отправленным в Словакию", — говорится в другом параграфе документа.

"Из документов следует, что фармацевтическая форма вакцины, ввезенной в Словакию, не является и не будет являться идентичной медицинскому продукту, который является предметом проверки ЕМА", — заявляет словацкое управление.

В итоге документацию запросили в Европейском агентстве по лекарственным средствам (ЕМА), которое проводит свою проверку "Спутника".

Как следует из объяснений SUKL, документацию на "Спутник" попытались достать в соседней Венгрии, которая использует российскую вакцину с марта, но не смогли из-за ограничений по конфиденциальности, содержащихся в контракте.

SUKL утверждает, что не хватает примерно 80% данных, которые производитель вакцины должен был предоставить, но не прислал даже после повторных обращений.

В нем отмечается, что полная проверка, о которой управление попросило министерство здравоохранения Словакии, оказалась невозможна из-за отсутствия или неполноты документации, которую предоставил производитель.

Найти полный отзыв SUKL на сайте учреждения не удалось, от оперативного комментария управление уклонилось. Однако словацкие газеты Dennik и Noviny публиковали развернутый документ, объясняющий позицию регулятора.

В "Твиттере" "Спутника" в четверг РФПИ опубликовал несколько заявлений. Главным из них стало требование вернуть партии вакцины в Россию — "с тем, чтобы ее можно было использовать в других странах".

РФПИ заявил, что SUKL тестировал "Спутник" в лаборатории, не входящей в систему официальных лабораторий ЕС по контролю лекарственных средств и попросил организовать проверку в одной из таких лабораторий.

Заявление SUKL в РФПИ назвали кампанией дезинформацией, а утверждение о том, что присланная в Словакию вакцина отличается по характеристикам от вакцины, описанной в журнале Lancet, — фейковыми новостями.

Чуть ниже, но примерно в то же время было опубликовано заявление, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел "продуктивную встречу с вице-премьером Словакии Игорем Матовичем".

Когда именно состоялась встреча, не уточняется. Последним из серии твитов, посвященных решению словацкого управления по лекарственным средствам, была реплика: "Мы надеемся, что Словакия разрешит свои внутренние разногласия и привержена совместной работе по борьбе с ковидом".

Кому нужен "Спутник"

"Внутренние разногласия", связанные с поставками "Спутника" в Словакию, лихорадят эту страну уже больше месяца. Партнеры по четырехпартийной правящей коалиции поссорились, после того как Матович, который тогда еще занимал пост премьера, невзирая на решение правительства не покупать "Спутник", тайно от коллег поручил министру здравоохранения заключить соглашение с РФПИ и купить вакцину.

Теперь уже бывший премьер и его министр здравоохранения фотографировались на фоне привезенных коробок со "Спутником". Но последовавший скандал наложился на тяжелые потери от коронавируса в Словакии, крайне низкие рейтинги властей и споры политиков о том, как же бороться с эпидемией.

В итоге из правительства ушли шесть министров, а потом премьерские полномочия сложил и сам Матович. Премьер-министром стал бывший министр финансов и однопартиец Матовича по партии "Обычные люди" Эдвард Хегер, а экс-премьер стал министром финансов.