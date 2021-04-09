ФОТО | Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: погиб человек

По предварительным данным, легковой автомобиль Fiat под управлением 69-летнего мужчины двигался по Лохусалу теэ, съехал с дороги и врезался в дерево. Мужчина находился в машине один. Проезжавшие мимо люди помогли ему выбраться из авто и стали оказывать ему первую помощь. Однако, несмотря на их усилия и усилия прибывших на место медиков, мужчина скончался.