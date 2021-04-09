09.04.2021, 07:11
ФОТО | Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево: погиб человек
Вчера в 17:21 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в деревне Лохусалу на Лохусалу теэ, в результате которой погиб 69-летний мужчина.
По предварительным данным, легковой автомобиль Fiat под управлением 69-летнего мужчины двигался по Лохусалу теэ, съехал с дороги и врезался в дерево. Мужчина находился в машине один. Проезжавшие мимо люди помогли ему выбраться из авто и стали оказывать ему первую помощь. Однако, несмотря на их усилия и усилия прибывших на место медиков, мужчина скончался.
Точные обстоятельства аварии пока неясны. По предварительной оценке, водителю стало плохо.
В этом году на дорогах Эстонии погибло 12 человек.
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