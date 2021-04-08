Сборная Эстонии совершила рекордное падение в рейтинге ФИФА

Сборная Эстонии находится в окружении африканских стран. Впереди маячит Малави, позади находится Мозамбик.

Из всех европейских команд сборная Эстонии, столкнувшаяся в марте с большими коронавирусными проблемами, совершила самое глубокое падение, опустившись сразу на 8 позиций вниз. Даже Андорра (-7) и Лихтенштейн (-5), которые также проиграли в марте по три матча, избежали такого сильного падения.

Наивысшую позицию в рейтинге ФИФА сборная Эстонии занимала в 2011 году, когда она одно время была на 57-й позиции. Худший результат датирован 1992 годом - тогда эстонские футболисты находились на 132-м месте.

В тройке лидеров рейтинга ФИФА никаких изменений не произошло. Впереди по-прежнему Бельгия, опережающая Францию и Англию.

Сборная Россиия находится на 38-м месте (+1), Финляндия поднялась на 54-ю позицию (+1), Литва упала на 134-е место (-5), Латвия находится на 138-й позиции (-2).