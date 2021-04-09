ВИДЕО: "Зенит" догнал "Валенсию". Сможет ли он ее опередить?

"Зенит" продолжает заочную борьбу с испанской "Валенсией" за последнюю путевку в плей-офф Евролиги. Теперь на счету "Зенита" 19 побед и 14 поражений.

По количеству выигранных матчей питерцы догнали испанскую "Валенсию" (19-15), которая уже завершила регулярный чемпионат Евролиги. Чтобы пробиться в плей-офф, "Зенит" должен побеждать дома в отложенном матче не имеющий турнирной мотивации греческий "Панатинаикос" (11-21) - эта игра состоится 12 апреля.

Если "Зенит" проиграет грекам, то в пле-офф по дополнительным показателям выйдет "Валенсия".

"Зенит" пребывает сейчас в хорошем тонусе. Газпромовская команда в рамках Единой лиги ВТБ победила на этой неделе ЦСКА и впервые в истории выиграла регулярный чемпионат.

Победителем регулярного сезона Евролиги досрочно стала испанская "Барселона" (24-9), опередившая ЦСКА (23-10) и турецкий "Эфес Анадолу" (22-11).