09.04.2021, 00:25
СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Зенит" опередить "Валенсию"?
TASS
Завершается регулярный чемпионат баскетбольной Евролиги. В заключительном туре петербургский "Зенит" принимает на своем паркете израильский "Маккаби" (начало в 20:00).
"Зенит" подходит к предстоящему матчу в хорошем настроении. Газпромовская команда в рамках Единой лиги ВТБ победила на этой неделе ЦСКА и впервые в истории выиграла регулярный чемпионат.
В Евролиге "Зенит" занимает пока 9-е место - 18 побед и 14 поражений. Чтобы пробиться в плей-офф, надо обойти испанскую "Валенсию" (19-15), которая уже завершила первый этап. Питерцы должны обыграть дома немотивированный "Маккаби" и выиграть перенесенный поединок у греческого "Панатинаикоса" - этот матч состоится 12 апреля.
Победителем регулярного чемпионата Евролиги досрочно стала испанская "Барселона" (24-9), опередившая ЦСКА (23-10) и турецкий "Эфес Анадолу" (22-11).