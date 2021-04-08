СЕГОДНЯ: Сумеет ли "Зенит" опередить "Валенсию"?

"Зенит" подходит к предстоящему матчу в хорошем настроении. Газпромовская команда в рамках Единой лиги ВТБ победила на этой неделе ЦСКА и впервые в истории выиграла регулярный чемпионат.

В Евролиге "Зенит" занимает пока 9-е место - 18 побед и 14 поражений. Чтобы пробиться в плей-офф, надо обойти испанскую "Валенсию" (19-15), которая уже завершила первый этап. Питерцы должны обыграть дома немотивированный "Маккаби" и выиграть перенесенный поединок у греческого "Панатинаикоса" - этот матч состоится 12 апреля.