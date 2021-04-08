Проект Закона о таре направлен на второе чтение в Рийгикогу

Председатель комиссии по окружающей среде Йоко Алендер сказала, что в ходе обсуждения в законопроект было внесено существенное изменение, которое улучшает организацию сбора упаковки и предотвращение переполнения публичных контейнеров, а также соблюдение порядка вокруг контейнеров.

”Я рада, что сегодня мы с комиссией по окружающей среде единогласным решением продвинулись вперед в работе над законопроектом, который уже давно находился в производстве Рийгикогу. Из директивы Европейского союза будут переняты обязательства по сортировке биоотходов. Будут расширены ответственность производителя и система залоговой тары”, — сказала Алендер. Она добавила, что биоотходы составляют значительную часть от всех отходов, и, если нам удастся организовать их сбор отдельно от прочего мусора, это станет первым серьезным шагом на пути к повышению уровня переработки отходов. ”Теперь мы продолжим работу над законопроектом в зале заседаний Рийгикогу. Надеюсь, что и там законопроект будет поддержан. В комиссии мы с заинтересованными группами параллельно ведем работу над дополнительными изменениями, которые помогли бы восстановить доверие к циркулярной экономике и приблизили нас к достижению поставленных целей по переработке отходов”, — пояснила Алендер.

В законопроект было внесено изменение, согласно которому подразделение местного самоуправления может организовать вывоз мусора из переполненного публичного контейнера для упаковки и наведение порядка вокруг контейнера. В то же время, перед тем как организовать вышеуказанное, подразделение местного самоуправления должно дать возможность организации по вторичной переработке выполнить свои обязательства. В случае, если организация по вторичной переработке свои обязательства не выполняет, подразделение местного самоуправления организует наведение порядка самостоятельно и выставит счет организации по вторичной переработке. Цель внесенного изменения — уменьшить число переполненных контейнеров и мусора вокруг них.