Проект Закона о таре направлен на второе чтение в Рийгикогу(1)
Председатель комиссии по окружающей среде Йоко Алендер сказала, что в ходе обсуждения в законопроект было внесено существенное изменение, которое улучшает организацию сбора упаковки и предотвращение переполнения публичных контейнеров, а также соблюдение порядка вокруг контейнеров.
”Я рада, что сегодня мы с комиссией по окружающей среде единогласным решением продвинулись вперед в работе над законопроектом, который уже давно находился в производстве Рийгикогу. Из директивы Европейского союза будут переняты обязательства по сортировке биоотходов. Будут расширены ответственность производителя и система залоговой тары”, — сказала Алендер. Она добавила, что биоотходы составляют значительную часть от всех отходов, и, если нам удастся организовать их сбор отдельно от прочего мусора, это станет первым серьезным шагом на пути к повышению уровня переработки отходов. ”Теперь мы продолжим работу над законопроектом в зале заседаний Рийгикогу. Надеюсь, что и там законопроект будет поддержан. В комиссии мы с заинтересованными группами параллельно ведем работу над дополнительными изменениями, которые помогли бы восстановить доверие к циркулярной экономике и приблизили нас к достижению поставленных целей по переработке отходов”, — пояснила Алендер.
В законопроект было внесено изменение, согласно которому подразделение местного самоуправления может организовать вывоз мусора из переполненного публичного контейнера для упаковки и наведение порядка вокруг контейнера. В то же время, перед тем как организовать вышеуказанное, подразделение местного самоуправления должно дать возможность организации по вторичной переработке выполнить свои обязательства. В случае, если организация по вторичной переработке свои обязательства не выполняет, подразделение местного самоуправления организует наведение порядка самостоятельно и выставит счет организации по вторичной переработке. Цель внесенного изменения — уменьшить число переполненных контейнеров и мусора вокруг них.
Заместитель председателя комиссии по окружающей среде Андрес Метсоя сказал, что в ходе обсуждения был поднят вопрос о сотрудничестве между организациями, занимающимися сбором упаковки, и местными самоуправлениями. В то же время обсуждение затрагивало не только наведение порядка вокруг контейнеров и его регулирование, но и раздельный сбор упаковки в местах происхождения мусора. Выяснилось, что для того, чтобы продолжить работу над вопросом, сначала необходимо прояснить, как именно занимающиеся упаковкой организации будут получать упаковку, если ее раздельным сбором будет заниматься местное самоуправление.
Организованный сбор упаковки удобнее и быстрее для жителей, а также экологичнее. В этом случае вывоз упаковки происходит в рамках вывоза прочих отходов, и людям не приходится вывозить упаковку в контейнер или на станцию отходов, используя для этого отдельный транспорт. Комиссия по окружающей среде планирует продолжить работать над регулированием для того, чтобы сформулировать его в законе.
Проект закона о внесении изменений в Закон об отходах и в Закон о таре (190 SE) изменит требования и меры в следующих сферах: сортировка мусора, расширенная ответственность производителя, предотвращение возникновения отходов, программы государства и местных самоуправлений по утилизации отходов, повышение эффективности повторного использования отходов. Цель — повысить эффективность переработки отходов и их подготовки к повторному использованию. Также будут внесены уточнения в формулировки положений, касающихся ответственности, и ставки штрафов.