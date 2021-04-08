В новом учебном году школы смогут самостоятельно выбирать цифровые учебные материалы

Единоразовые дополнительные пособия на сумму около 1,65 миллиона евро (10 евро на учащегося) предназначены школам для приобретения цифровых учебных материалов. Целевое пособие позволит школам самостоятельно принимать решения о дальнейшем использовании учебной литературы.

По словам вице-канцлера Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс, в настоящее время школы привыкли к использованию цифровых учебных материалов. ”Статистика использования цифровой учебной литературы показывает, что ее использование за год увеличилось примерно в 3 раза. Цифровые учебные материалы помогли как школам, так и учителям лучше адаптироваться к дистанционному обучению и продолжать эффективно осуществлять учебный процесс. Использование цифровых учебных материалов в обучении является общим приоритетом для школ, их владельцев и государства, особенно во время дистанционного обучения. Поскольку школы лучше всего знают потребности и предпочтения своих учащихся и учителей, мы направим дополнительное пособие на цифровые учебные материалы непосредственно органам местного самоуправления, которые в новом учебном году вместе со школами смогут выбрать наиболее подходящие ресурсы цифрового обучения”.

В период 2019–2021 годов Министерство образования и науки предоставило школам и их владельцам бесплатные лицензии на цифровые учебники Opiqu и Foxcademy, чтобы мотивировать школы больше использовать цифровые учебные материалы. Цифровые учебные материалы Opiqu и Foxcademy могут использоваться школами на прежних условиях до 15 августа.

Помимо бесплатной цифровой среды обучения E-koolikott, школы и их владельцы смогут самостоятельно получать доступ к подходящим цифровым учебным материалам от частных поставщиков с 15.08.2021. Дополнительный обзор цифровых учебных материалов, приложений и решений для создания контента можно найти на сайте Департамента по делам образования и молодежи.