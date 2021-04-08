В новом учебном году школы смогут самостоятельно выбирать цифровые учебные материалы
Единоразовые дополнительные пособия на сумму около 1,65 миллиона евро (10 евро на учащегося) предназначены школам для приобретения цифровых учебных материалов. Целевое пособие позволит школам самостоятельно принимать решения о дальнейшем использовании учебной литературы.
По словам вице-канцлера Министерства образования и науки Кристи Винтер-Немвальтс, в настоящее время школы привыкли к использованию цифровых учебных материалов. ”Статистика использования цифровой учебной литературы показывает, что ее использование за год увеличилось примерно в 3 раза. Цифровые учебные материалы помогли как школам, так и учителям лучше адаптироваться к дистанционному обучению и продолжать эффективно осуществлять учебный процесс. Использование цифровых учебных материалов в обучении является общим приоритетом для школ, их владельцев и государства, особенно во время дистанционного обучения. Поскольку школы лучше всего знают потребности и предпочтения своих учащихся и учителей, мы направим дополнительное пособие на цифровые учебные материалы непосредственно органам местного самоуправления, которые в новом учебном году вместе со школами смогут выбрать наиболее подходящие ресурсы цифрового обучения”.
В период 2019–2021 годов Министерство образования и науки предоставило школам и их владельцам бесплатные лицензии на цифровые учебники Opiqu и Foxcademy, чтобы мотивировать школы больше использовать цифровые учебные материалы. Цифровые учебные материалы Opiqu и Foxcademy могут использоваться школами на прежних условиях до 15 августа.
Помимо бесплатной цифровой среды обучения E-koolikott, школы и их владельцы смогут самостоятельно получать доступ к подходящим цифровым учебным материалам от частных поставщиков с 15.08.2021. Дополнительный обзор цифровых учебных материалов, приложений и решений для создания контента можно найти на сайте Департамента по делам образования и молодежи.
Разработка государственной среды цифровых учебных материалов E-koolikott будет продолжаться, чтобы сделать среду более удобной для пользователей к новому учебному году. В E-koolikott доступно большое количество цифровых учебных материалов для дошкольного, общего, среднего и профессионального образования, которые по-прежнему бесплатны как для учителей, учащихся и родителей, так и для других заинтересованных сторон. Учебные материалы разработаны опытными учителями, преподавателями высших учебных заведений и другими экспертами. По вопросам, связанным с E-koolikott, обращайтесь по адресу: e-koolikott@harno.ee.
В этом году Министерство образования и науки выделит школам и их владельцам из государственного бюджета более 9 миллионов евро (57 евро на одного учащегося) на обеспечение доступа к учебной литературе. Школы и их владельцы имеют право выбирать и решать, какую учебную литературу использовать для организации обучения в общеобразовательных заведениях. В школах, находящихся в подчинении местного самоуправления, и государственных школах, учебная литература предоставляется учащимся бесплатно. Министерство образования и науки продолжит обеспечивать доступность цифровых учебных материалов для школ.
Из государственного бюджета местным самоуправлениям также будет выделено пособие в размере 1 миллиона евро, чтобы обеспечить подключение к Интернету в домах учащихся и при необходимости наличие цифровых учебных материалов на период дистанционного обучения. Кроме того, с помощью пособия в размере около 1 миллиона евро Министерство образования и науки в сотрудничестве с Союзом защиты детей поможет снабдить нуждающихся учащихся примерно 2700 компьютеров.
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