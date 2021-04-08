По уровню заболеваемости ковидом Эстония уже не лидер в ЕС

На первое место по уровню заболеваемости вышла Венгрия, Эстония — вторая.

В Эстонии показатель заболеваемости за 14 дней на 100 000 жителей составляет 1007,32 (был 1364,06), а в Венгрии 1117,87 (был 1196,86). Венгрия на первом месте и по уровню смертности (это 355,9, неделю назад был 315,06).

В Эстонии показатель смертности составляет 115,13 (6-е место).

На третьем месте по уровню заболеваемости (988,81) и на 5-м (148,58) по смертности — Польша.

Латвия по количеству новых случаев — 19-ая (351), а по смертности — 12-я (55,04).

Показатель заболеваемости в Литве увеличился с 312,12 до 389,11 случаев. Правда, показатель смертности снизился с 53,68 до 46,17 евро на 1 млн.

На данный момент Литва по уровню заболеваемости находится на 17-м месте из 30 стран ЕС и ЕЭЗ.

Неделю назад по уровню смертности Литва была 17-я, а по уровню заболеваемости — 20-я.

Самым низким уровень заболеваемости остается в Исландии 29,11 (неделю назад 27,46), смертей в этой стране не зарегистрировано.

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