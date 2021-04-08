Весной морскую территорию Эстонии поможет патрулировать дрон Европейского агентства морской безопасности

По словам руководителя группы морской безопасности Департамента полиции и погранохраны Марге Кохтла, это отличная возможность следить за морской территорией вдобавок к уже имеющимся системам морского мониторинга, кораблям, небольшим морским судам и воздушному транспорту полиции.

”Мониторинг воздушного пространства — это важная часть обеспечения безопасности на море и дает нам и нашим партнерам ценную информацию о происходящем на морских просторах. Дрон будет использоваться для получения дополнительной информации о происходящем на море, раскрытия возможных незаконных пересечений границы и нарушений, выявления морских загрязнений и их виновников и для поиска попавших в беду”, — сказала Кохтла.

Видеоизображение с дрона передается Центру морской охраны и патрулирующим кораблям Департамента полиции и погранохраны.

”Полученная информация будет оперативно использоваться в рамках нашей деятельности. Например, Центр морской охраны в случае необходимости может направить в нужное место дополнительный патруль или послать к возможному нарушителю судно полиции. Передаваемое дроном в режиме реального времени видеоизображение способно дать хороший обзор о ситуации на месте и сделает береговую охрану Эстонии еще более эффективной и оперативной. При проведении поисковых и спасательных работ дрон может сыграть ключевую роль в спасении жизней, так как с помощью него мы можем определить местоположение попавшего в беду и быстро направить туда спасательную команду на судне или вертолете”, — объяснила Кохтла.

Дрон пробудет в Эстонии два месяца — апрель и май и будет располагаться на Хийумаа.

Прошлым летом беспилотник был на службе погранохраны Финляндии и в трех случаях создавалось прямое подключение с Эстонией. При этом работники Центра морской охраны Департамента полиции и погранохраны и члены команды полицейского судна также наблюдали видеоизображение в режиме реального времени, что позволило получить лучший обзор происходящего в Финском заливе.