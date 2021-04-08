Весной морскую территорию Эстонии поможет патрулировать дрон Европейского агентства морской безопасности(3)
По словам руководителя группы морской безопасности Департамента полиции и погранохраны Марге Кохтла, это отличная возможность следить за морской территорией вдобавок к уже имеющимся системам морского мониторинга, кораблям, небольшим морским судам и воздушному транспорту полиции.
”Мониторинг воздушного пространства — это важная часть обеспечения безопасности на море и дает нам и нашим партнерам ценную информацию о происходящем на морских просторах. Дрон будет использоваться для получения дополнительной информации о происходящем на море, раскрытия возможных незаконных пересечений границы и нарушений, выявления морских загрязнений и их виновников и для поиска попавших в беду”, — сказала Кохтла.
Видеоизображение с дрона передается Центру морской охраны и патрулирующим кораблям Департамента полиции и погранохраны.
”Полученная информация будет оперативно использоваться в рамках нашей деятельности. Например, Центр морской охраны в случае необходимости может направить в нужное место дополнительный патруль или послать к возможному нарушителю судно полиции. Передаваемое дроном в режиме реального времени видеоизображение способно дать хороший обзор о ситуации на месте и сделает береговую охрану Эстонии еще более эффективной и оперативной. При проведении поисковых и спасательных работ дрон может сыграть ключевую роль в спасении жизней, так как с помощью него мы можем определить местоположение попавшего в беду и быстро направить туда спасательную команду на судне или вертолете”, — объяснила Кохтла.
Прошлым летом беспилотник был на службе погранохраны Финляндии и в трех случаях создавалось прямое подключение с Эстонией. При этом работники Центра морской охраны Департамента полиции и погранохраны и члены команды полицейского судна также наблюдали видеоизображение в режиме реального времени, что позволило получить лучший обзор происходящего в Финском заливе.
”В тот раз сотрудничество получилось очень плодотворным, и теперь, когда дрон находится у нас, мы планируем продолжить совместную работу с соседними государствами. Мы сможем передавать полученную в ходе морского мониторинга информацию с дрона коллегам из Финляндии, Латвии и Швеции, у которых будет возможность выбрать из собранной информации важное для своей морской деятельности и при необходимости быстро отреагировать. Это хороший пример того, как в сотрудничестве с соседними государствами мы сможем эффективно обеспечивать как морскую и пограничную безопасность Эстонии, так и безопасность прилегающих к государству территорий. Согласно текущей информации, беспилотник будет затем передан Финляндии, с которой будет продолжено тесное сотрудничество. Поэтому мониторинговая информация морских территорий будет доступна нам в течение многих месяцев”, — добавила Кохтла.
Европейское агентство морской безопасности с 2017 года предлагает возможность пользоваться своими дронами для получения лучшего обзора за происходящим на море. Члены Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и учреждения Европейского союза могут ходатайствовать о получении различных беспилотных платформ, которые помогают в обеспечении выполнения различных функций по охране берегов на морских территориях государства. Компания Schiebel, являющаяся партнером Европейского агентства морской безопасности, вместе с дроном послала в Эстонию и оперирующую им команду. Сопутствующие расходы покроет ЕАМБ.
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