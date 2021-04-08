Погиб полицейский, который находился не при исполнении на другом рабочем месте

Несчастный случай произошел во время сварочных работ, когда на человека упала бетонная панель. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.

В результате происшествия погиб сотрудник Тартуской дорожной полиции.

”Глубокие соболезнования всем близким, друзьям и коллегам. Это неожиданная и очень болезненная потеря для всей полицейской семьи. Мыcленно мы находимся рядом с родными коллеги и мы предложим всестороннюю поддержку как скорбящим близким, так и полицейским, потерявшим такого хорошего коллегу", — сказал лыунаский префект Валло Коппел.

Префект добавил, что его коллега, погибший в результате трагического происшествия, посвятил полиции более 18 лет своей жизни.

PPA выражает глубочайшие соболезнования семье, родственникам и друзьям погибшего в результате происшествия.

Все подробности происшествия будут выяснены в ходе уголовного производства, которое ведут Пяхьяская окружная прокуратура.

Буквально вчера в газете Eesti Päevaleht вышла статья о том, что некоторые полицейские вынуждены работать на нескольких местах, чтобы обеспечить себе лучшее существование. Сотрудник полиции с зарплатой 1150 евро в месяц вынужден зарабатывать на жизнь и в других местах, чтобы, например, получить кредит в банке.

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