"Тотальный бардак! Каждый день умирают от 10 до 15 человек". Осиновский обрушился на правительство

”Во всей Европе вакцинация людей этой возрастной группы — абсолютный приоритет. Ведь среди людей старше 80 лет резко возрастает необходимость в больничном лечении и повышается риск умереть. Если в Северных странах вакцинировано более 90 % людей в возрасте 80+, то в Эстонии — всего 45 %”, — отметил Осиновский.

Однако на этой неделе было провакцинировано очень много людей в возрасте от 50 до 59 лет, хотя в этой группе риск умереть от коронавируса близок к нулю, а вероятность попасть в больницу в девять раз ниже, чем для группы 80+.

”Правительство все время заявляет, что пожилые люди — абсолютный приоритет в контексте вакцинации, однако на деле все иначе, и вакцина идет не туда. Это же тотальный бардак! И это — не академическая дискуссия. В результате этих решений умирают люди — каждый день от 10 до 15 человек”, — подчеркнул Осиновский.

По его словам, ”это недопустимо, что в возрастной группе от 60 до 69 лет у нас провакцинировано больше людей, чем в группе риска 80+. Государство в состоянии решить этот вопрос за пару недель и сделать так, чтобы оставшиеся 30 тысяч человек из этой группы были охвачены вакциной”, — отметил он.

”Давайте защитим наиболее уязвимых людей, пощадим наших медиков, предотвратим бессмысленные смерти и страдания”, — сказал Осиновский.

По его словам, правильная организация вакцинации значительно ускорила бы отмену ограничений.

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