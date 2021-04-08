Полиция — об антикоронавирусных протестах: возбуждено два дела о проступке
”Поскольку во время протеста используется звукоусиление и нарушается нормальное дорожное движение, то такой протест должен быть зарегистрирован, — сказал Кирсс. — Полиция возбудила два производства по делу о проступке за нарушение требований о проведении публичных мероприятий во время протестов на площади Лосси. Мероприятия не были зарегистрированы, на них используется звукоусиление, нет ответственного, который отвечает за безопасность участников".
По словам Кирсса, полиция ежедневно отслеживала ситуацию на публичных мероприятиях на площади Лосси и призывала людей соблюдать требования по соблюдению дистанции.
За нарушение требований публичного мероприятия полиция может наложить штраф до 800 евро.
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