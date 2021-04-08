Полиция — об антикоронавирусных протестах: возбуждено два дела о проступке

”Поскольку во время протеста используется звукоусиление и нарушается нормальное дорожное движение, то такой протест должен быть зарегистрирован, — сказал Кирсс. — Полиция возбудила два производства по делу о проступке за нарушение требований о проведении публичных мероприятий во время протестов на площади Лосси. Мероприятия не были зарегистрированы, на них используется звукоусиление, нет ответственного, который отвечает за безопасность участников".