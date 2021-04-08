Белорусские IT-специалисты не переезжают в Латвию, потому что там нет русских школ

Развитие политической ситуации после 9 августа заставило славящихся на весь мир белорусских "айтишников" вынырнуть из виртуальных миров на жестокую реальность. За отключением интернета в Минске последовали обыски в "Яндекс-такси" и Uber, арест и обвинение в крупных хищениях сотрудников компании Pandadoc… Эти события у многих породили желание бежать. Варшава, Киев и страны Балтии включились в борьбу — стали предлагать самые заманчивые условия для размещения желающих сменить страну жительства.

Как признавались Delfi сами представителями белорусского IT-бизнеса, другим странам было сложно конкурировать с режимом белорусского Парка высоких технологий (ПВТ), где государство забирает в счет всех налогов около 15% зарплаты. Латвия многих привлекала в социальном плане: близкая ментальность, дружелюбные жители, активное владение русским языком. Но удручали непонятные перспективы по открытию счетов в банках и стоимости их обслуживания — в Беларуси она почти нулевая. Для семейных "айтишников" минус — отсутствие русских школ.

По сведениям Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA), с разными запросами в LIAA обратились более полутора сотен белорусских предприятий или частных персон. На сегодня 17 компаний или уже переехали в Латвию, или находятся в процесс переезда, сообщил Рожкалнс. В следующие два года они дадут тысячу новых рабочих мест. Самая известная белорусская компания из нашедших пристанище в Латвии разрабатывает охотничью оптику под брендом Pulsar и экспортирует в более, чем 70 стран. Они открывают офис и производство в Даугавпилсе. В Беларуси у них тоже остается компания.

Рожкалнс подтверждает, что с банками и вправду все довольно проблематично. Для решения этой проблемы LIAA с каждым инвестором работает индивидуально — заполняют чек-листы, отправляют во все банки и узнают, где будет легче открыть счет. А вот знаменитая компания Wargaming, разработчик всемирно известных компьютерных игр World of Tanks и World of Warships, после анализа предложений выбрала Литву, а в LIAA прислала письмо, в котором объяснила, что главная для них проблема в Латвии — для детей работников нет школ на русском языке. В Литве они есть.