Премьер-министр Каллас рассказала, будут ли в Эстонии требовать ковид-паспорта на входе в кафе и парикмахерскую

- Много разговоров вокруг паспортов вакцинации. Кто-то боится, что не сможет путешествовать или даже работать без прививки. Например, в Дании сейчас ввели covid-паспорта для посещения кафе и парикмахерских. Это возможно в Эстонии?

- В Эстонии в разработке дигитальный сертификат вакцинации, в котором будет содержаться информация о вакцинации, негативном тесте и наличии антител — если ты переболел. Это делается для того, чтобы контролировать, безопасен ли человек в контексте вируса.

В Эстонии вакцинация не принудительная, а добровольная. Но это не исключает того, что работодатель может попросить вас вакцинироваться. Трудовая инспекция отмечает, что это не должно быть обязательным, но, с другой стороны, к примеру, ресторан не хочет закрываться. Хочет быть уверенным, что в его стенах никто не заразится. Может быть, на входе начнут спрашивать — вакцинирован ли посетитель или у него негативный тест. Я думаю, не избежать того, что частный сектор будет просить это подтверждение.

- Если я работаю на заводе, работодатель просит меня вакцинироваться, а я не хочу. Он говорит: уходи тогда с работы. Что мне делать? Звонить в Трудовую инспекцию?

- Трудовая инспекция неоднократно повторяла — в Эстонии вакцинация добровольная и насильно направлять на вакцинацию нельзя. Это противоречит Конституции. Но Трудовая инспекция считает, что в нынешних условиях возможно закончить трудовые отношения с не желающим вакцинироваться работником, если на рабочем месте большой риск заразить других людей. Законное право других людей на жизнь перевешивает твое законное право отказаться от вакцинации. Другими словами, заставлять нельзя, но, если ты хочешь здесь работать, например, в домах призрения, ты не можешь создавать опасность другим людям. Если ты не хочешь вакцинироваться, может, это просто не твое рабочее место.

Приведу пример, в Австралии не берут детей в детский сад, если они не вакцинированы. Они опасны для других. Если ты не хочешь вакцинироваться — окей, но расти своего ребенка сам.