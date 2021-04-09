Премьер-министр Кая Каллас про "поговорите с русскими" и "депутаты подняли себе зарплату во время кризиса"

- Когда мы общались с вами летом, вы были в оппозиции. Я спросил, чем Партия реформ отличается от Центристской партии. Среди прочего вы сказали: ”По нашему мнению, не стоит разделять общество на русских и эстонцев. Мы этого не делаем, а центристы делают”.

В конце марта в Facebook вы в то же время призвали политических лидеров обратиться к своим сторонникам с призывом вести себя ответственно. ”Особенно большая помощь будет от политиков, к чьим словам может прислушаться русскоязычная община”, — добавили вы. Кажется, вы как раз таки разделяете общество на русских и эстонцев.

- Нет, я этого не делаю. Мысль была в том, что у всех людей есть разные авторитеты, к которым они прислушиваются. Например, когда я хотела обратиться к молодым людям, чтобы они не проводили мероприятия, я обратилась к ютуберам. Я даже не знала, кто они и как их зовут. Но их слова слышит молодежь. Также есть известные политики, к которым русскоязычные прислушиваются больше. Я попросила Михаила Кылварта сообщить информацию о распространении вируса и вакцинации. Это не значит, что я сама не могу обратиться к людям, я попросила помощь у тех политиков, которые больше общаются с русскоязычными жителями Эстонии. У нас одна цель.

- У вас ведь есть возможность записать видео на русском языке и обратиться к людям самостоятельно.

Я могу это сделать. Одно не исключает другого. Например, когда я хожу на встречи и спрашиваю, к кому прислушиваются русскоговорящие, мне отвечают: Аркадий Попов, Михаил Кылварт. Вдобавок в разных уездах разные лидеры.

- С апреля зарплата депутатов Рийгикогу, министров и президентов вырастет на 100 евро (Кая Каллас будет получать 6768 евро в месяц). Для вас 100 евро — это большие деньги?

- Конечно.

Повышение зарплат связано с развитием экономики, так гласит закон — если в экономике будет спад, то зарплаты тоже уменьшатся. Положительной факт в том, что выросла и социальная поддержка. (Пенсии поднялись в среднем на 20-25 евро — RusDelfi).