Другие виды
08.04.2021, 16:15

Скончался знаменитый штангист сборной СССР Виктор Куренцов

 
Küünal.
Küünal.
Foto: Argo Ingver
Ушел из жизни победитель Олимпийских игр 1968 года по тяжелой атлетике Виктор Куренцов. 5 апреля знаменитому штангисту исполнилось 80 лет.

Причиной смерти стали проблемы с сердцем, сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин.

Помимо золотой медали Олимпиады-1968 в Мехико, Куренцов 5 раз выигрывал чемпионат мира в полусреднем весе и 7 раз становился чемпионом Европы. На счету штангиста 26 мировых рекордов.

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