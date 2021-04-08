08.04.2021, 16:15
Скончался знаменитый штангист сборной СССР Виктор Куренцов
Foto: Argo Ingver
Ушел из жизни победитель Олимпийских игр 1968 года по тяжелой атлетике Виктор Куренцов. 5 апреля знаменитому штангисту исполнилось 80 лет.
Причиной смерти стали проблемы с сердцем, сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин.
Помимо золотой медали Олимпиады-1968 в Мехико, Куренцов 5 раз выигрывал чемпионат мира в полусреднем весе и 7 раз становился чемпионом Европы. На счету штангиста 26 мировых рекордов.