Девушка купила маленького кролика из жалости, а он умер спустя несколько часов. Кто виноват?
Анна (имя изменено, настоящее имя редакции известно — RusDelfi) поехала с подругой в таллиннский магазин DEPO вечером 10 марта, чтобы сделать необходимые покупки перед закрытием. Как известно, с 11 марта в Эстонии правительство ограничило работу кафе, торговых центров и спортзалов.
”У меня есть кролик, меня интересовали зоотовары. Приходя мимо аквариумов с животными, я заметила там двух кроликов — очень маленького и постарше”, — рассказывает она RusDelfi. В итоге Анна из жалости забрала крохотного кролика к себе, стоил он около 40 евро.
”Изначально удивилась его маленьким размерами, он как будто недавно родился. Он забился в угол и почти не двигался. Я сказала продавцам, что ему плохо и ему нужен ветеринар. Но сотрудники магазина ничего не ответили. Я просто не могла пройти мимо, боялась, что он вот-вот умрет, поэтому забрала себе”, — со слезами вспоминает она.
Анне не выдали никаких документов на зверька, хоть она и просила паспорт вакцинации. ”Предоставили чек и все”, — уточняет она.
Они поехали домой, было уже ближе к 22 часам. Так как у Анны уже есть кролик, то нужные товары и понимание, как обращаться с животными, были.
Ночью кролику стало плохо — его отвезли к ветеринару в Loomade Kiirabi в 3 часа ночи. ”Врач отметила, что он был истощен и слаб. И это не могло произойти за один день, причина могла быть и в плохом содержании животного. Возможно, как сказала врач, его слишком рано отняли от матери. Мне тоже так показалось. Вдобавок неизвестно, делали ли ему необходимые прививки”, — с грустью добавила Анна.
Ветеринары не смогли спасти кролика, той же ночью он умер.
Руководитель Общества защиты животных Эстонии Гейт Карураху отмечает, что к ним уже обращались с жалобами на магазин DEPO. "Больше всего сетовали на плохие условия содержания животных. Мы сами ходили проверять ситуацию, нарушения были", — сказала она Delfi.
Были замечены недостатки в клетках для попугаев и круглые аквариумы для рыб, которые вызывали стресс у животных, вдобавок качество воды оставляло желать лучшего.
На проблемы с условиями содержания животных обратил внимание Сельскохозяйственный и продовольственный департамент, они сделали предписание магазину. Во время проверки проверяли условия содержания в зоомагазине и необходимые документы. По словам инспекторов, необходимые на перевозку сертификаты есть и за животными следят, хотя магазин сейчас закрыт для посетителей.
Комментарий магазина DEPO:
"Мы проверили информацию, которую вы нам предоставили. 9 и 10 марта мы продали 5 кроликов, и ни один клиент не отправил нам жалобу после покупки. (Анна еще не обращалась в какие-либо инстанции — RusDelfi)
У всех животных, которые продаются в DEPO, есть сертификат TRACES. Это европейский сертификат здоровья, который подтверждает законное происхождение животного, их здоровье и подходящий для продажи возраст.
DEPO разработал стандарт благополучия животных, который необходимо соблюдать при кормлении и уходе за животными в магазине. Подчеркнем, что размер и содержание клеток соответствуют требованиям каждого вида животных. Сельскохозяйственный и продовольственный департамент проводит регулярные проверки в магазине, и никаких несоответствий выявлено не было выявлено. (Департамент делал лишь предписание — RusDelfi)
Обращаем ваше внимание, что перед приобретением домашнего питомца покупатель обязан собрать как можно больше информации о необходимых условиях проживания, кормления, жилья и, самое главное, об условиях адаптации к новой среде.
Для каждого питомца переезд из магазина в новый дом — это стресс. Поэтому сразу после покупки животного нужно ехать домой. Во время транспортировки нужно следить, чтобы питомцу не было слишком холодно или жарко. Ящик, в котором перевозится животное, должен быть устойчиво размещен, чтобы не раздражать и не травмировать животное
Часто, когда домашнее животное приходит домой, его сразу же обнимают и уделяют слишком много внимания. Не все животные от природы храбрые, поэтому первые три дня им нужны тишина и покой. Это необходимый период, в течение которого животное привыкает к новому дому, к новой клетке, окружающим звукам и запахам. Только если животное хорошо ест и пьет в эти дни, его можно постепенно знакомить с другими обитателями дома.
Очень важно помнить, что животное — не игрушка, поэтому хозяин должен позаботиться о его благополучии с момента покупки".
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