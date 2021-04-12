Девушка купила маленького кролика из жалости, а он умер спустя несколько часов. Кто виноват?

Анна (имя изменено, настоящее имя редакции известно — RusDelfi) поехала с подругой в таллиннский магазин DEPO вечером 10 марта, чтобы сделать необходимые покупки перед закрытием. Как известно, с 11 марта в Эстонии правительство ограничило работу кафе, торговых центров и спортзалов.

”У меня есть кролик, меня интересовали зоотовары. Приходя мимо аквариумов с животными, я заметила там двух кроликов — очень маленького и постарше”, — рассказывает она RusDelfi. В итоге Анна из жалости забрала крохотного кролика к себе, стоил он около 40 евро.

”Изначально удивилась его маленьким размерами, он как будто недавно родился. Он забился в угол и почти не двигался. Я сказала продавцам, что ему плохо и ему нужен ветеринар. Но сотрудники магазина ничего не ответили. Я просто не могла пройти мимо, боялась, что он вот-вот умрет, поэтому забрала себе”, — со слезами вспоминает она.

Анне не выдали никаких документов на зверька, хоть она и просила паспорт вакцинации. ”Предоставили чек и все”, — уточняет она.

Они поехали домой, было уже ближе к 22 часам. Так как у Анны уже есть кролик, то нужные товары и понимание, как обращаться с животными, были.

Ночью кролику стало плохо — его отвезли к ветеринару в Loomade Kiirabi в 3 часа ночи. ”Врач отметила, что он был истощен и слаб. И это не могло произойти за один день, причина могла быть и в плохом содержании животного. Возможно, как сказала врач, его слишком рано отняли от матери. Мне тоже так показалось. Вдобавок неизвестно, делали ли ему необходимые прививки”, — с грустью добавила Анна.

Ветеринары не смогли спасти кролика, той же ночью он умер.

Руководитель Общества защиты животных Эстонии Гейт Карураху отмечает, что к ним уже обращались с жалобами на магазин DEPO. "Больше всего сетовали на плохие условия содержания животных. Мы сами ходили проверять ситуацию, нарушения были", — сказала она Delfi.