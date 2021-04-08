08.04.2021, 15:37
ФОТО | Суд назначил наказание Майре Аунасте за вождение в пьяном виде(7)
Сегодня в Тартуском уездном суде состоялось заседание по делу Майре Аунасте, которая во вторник попалась пьяной за рулем. Помимо этого она врезалась в стоявший на парковке у магазина на улице Сыбра в Тарту автомобиль и затем уехала с места происшествия.
На заседании решили в пользу согласительного производства. Обе стороны договорились об условиях.
Майре Аунасте назначили в качестве наказания шесть месяцев условно с испытательным сроком 12 месяцев. Тележурналистка лишилась водительских прав на три месяца.
В ходе экспертизы установили, что у Аунасте было опьянение в 2,57 промилле.