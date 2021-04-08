ФОТО | Суд назначил наказание Майре Аунасте за вождение в пьяном виде

На заседании решили в пользу согласительного производства. Обе стороны договорились об условиях.

Майре Аунасте назначили в качестве наказания шесть месяцев условно с испытательным сроком 12 месяцев. Тележурналистка лишилась водительских прав на три месяца.

В ходе экспертизы установили, что у Аунасте было опьянение в 2,57 промилле.