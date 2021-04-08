08.04.2021, 15:40
СЕГОДНЯ: "Аякс", "Арсенал" и обидчик "Флоры" сыграют в Лиге Европы
Фото: uefa.com
8 апреля будут сыграны первые четвертьфинальные матчи в Лиге Европы. Чемпион Хорватии загребское "Динамо", преградившее осенью дорогу футболистам "Флоры", принимает на своем поле испанский "Вильярреал".
Фаворитами на победу во втором по значимости еврокубковом турнире считаются английские клубы "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
Лига Европы - 1/4 финала
22:00 Аякс (Нидерланды) - Рома (Италия)
22:00 Арсенал (Англия) - Славия (Чехия)
22:00 Динамо (Хорватия) - Вильярреал (Испания)
22:00 Гранада (Испания) - Манчестер Юнайтед (Англия)