Ходатайства о пособии на строительство коммунальных систем водоснабжения и канализации принимаются до 20 апреля
Три года назад Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) начал предлагать пособие на подключение к коммунальной системе водоснабжения и канализации для частных лиц. За это время государство поддержало более 5000 домохозяйств, что позволило выполнить работы по сооружению системы водопровода для снабжения чистой питьевой водой и канализации на сумму 14,1 миллиона евро. В связи с исчерпанием бюджета KIK прекращает прием ходатайств 20 апреля 2021 года.
По словам руководителя сферы водного хозяйства KIK Тынна Тувикезе, частные лица проявили большой интерес к данному пособию. ”При поддержке KIK многие люди получили экологически чистую инфраструктуру водоснабжения и канализации, которой раньше не имели. Более эффективная услуга водоснабжения затрагивает 9300 человек, а услуга по очистке сточных вод — приблизительно 13000 человек”, — добавил он.
В течение трех лет больше всего ходатайств поступило от жителей Таллинна и его окрестностей (927), Лауласмаа (421), Мурасте (333), Арукюла (329), Выру (312) и Вяэна-Йыэсуу (296).
”При утвержденном бюджете тура приема ходатайств в 15,3 миллиона евро решение о финансировании принято по ходатайствам на сумму 14,1 миллиона евро, поэтому бюджет почти исчерпан. Мы в состоянии принять еще лишь несколько ходатайств. Окончательная сумма свободных средств зависит от решений о финансировании ходатайств, поданных к настоящему времени, а также средств, высвободившихся за счет удешевления завершенных проектов или остановки работ по проектам”, — поясняет координатор проекта KIK Кадри Хаамер и добавляет, что на тех, кто уже подал ходатайство и ждет ответа, бюджетных средств хватит.
Ходатайствовать о пособии могут физические лица, домохозяйства которых находятся на территории сбора сточных вод, утвержденной министром окружающей среды. Это можно проверить на домашней странице KIK. Пособие предоставляется на подключение жилого дома, находящегося на территории сбора сточных вод, к водопроводу и/или канализации либо для сооружения или перестройки коллектора, а на территории сбора сточных вод менее чем с 2000 потребителей — также для сооружения или перестройки биоочистителя для жилого дома.
Ходатайства принимаются до 20 апреля в электронной среде E-toetus или по электронной или обычной почте, форма ходатайства опубликована на сайте KIK. Более подробную информацию об условиях можно найти на домашней странице KIK.
Цель пособия — обеспечить населению доступность питьевой воды, отвечающей требованиям качества. Пособия предоставляются из средств структурных фондов ”Развитие инфраструктуры водного хозяйства” на период 2014–2020 гг., а также из средств Фонда сплочения Европейского союза. Меру разработало Министерство окружающей среды.