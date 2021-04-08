Ходатайства о пособии на строительство коммунальных систем водоснабжения и канализации принимаются до 20 апреля

Три года назад Центр инвестирования в окружающую среду (KIK) начал предлагать пособие на подключение к коммунальной системе водоснабжения и канализации для частных лиц. За это время государство поддержало более 5000 домохозяйств, что позволило выполнить работы по сооружению системы водопровода для снабжения чистой питьевой водой и канализации на сумму 14,1 миллиона евро. В связи с исчерпанием бюджета KIK прекращает прием ходатайств 20 апреля 2021 года.

По словам руководителя сферы водного хозяйства KIK Тынна Тувикезе, частные лица проявили большой интерес к данному пособию. ”При поддержке KIK многие люди получили экологически чистую инфраструктуру водоснабжения и канализации, которой раньше не имели. Более эффективная услуга водоснабжения затрагивает 9300 человек, а услуга по очистке сточных вод — приблизительно 13000 человек”, — добавил он.

В течение трех лет больше всего ходатайств поступило от жителей Таллинна и его окрестностей (927), Лауласмаа (421), Мурасте (333), Арукюла (329), Выру (312) и Вяэна-Йыэсуу (296).

”При утвержденном бюджете тура приема ходатайств в 15,3 миллиона евро решение о финансировании принято по ходатайствам на сумму 14,1 миллиона евро, поэтому бюджет почти исчерпан. Мы в состоянии принять еще лишь несколько ходатайств. Окончательная сумма свободных средств зависит от решений о финансировании ходатайств, поданных к настоящему времени, а также средств, высвободившихся за счет удешевления завершенных проектов или остановки работ по проектам”, — поясняет координатор проекта KIK Кадри Хаамер и добавляет, что на тех, кто уже подал ходатайство и ждет ответа, бюджетных средств хватит.