Государство поддержит местные самоуправления Ида-Вирумаа в оказании социальных услуг

Целью поддержки является уменьшить нагрузку попечителей и таким образом позволить им вернуться на рынок труда или увеличить рабочую нагрузку, что в свою очередь улучшит материальное положение семьи и снизит риск оказаться в бедности. Также целью является мотивировать местные самоуправления вместе с партнерами создавать новые и развивать существующие сети сотрудничества в сфере социального попечения и поощрить местные самоуправления применять новаторские подходы в сфере социальных услуг.

По данным социального исследования, в 2019 году в Эстонии помогали или опекали члена семьи 59 650 человек, 6786 или 11,4% из них в Ида-Вирумаа.

”В 2020 году, благодаря экономическому спаду, обусловленному всемирной пандемией, к сожалению как число безработных, так и риск долговременной безработицы выше именно среди мужчин, людей более старшего поколения и среди неэстонцев”, сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

”В Ида-Вирумаа высокий показатель людей с особыми потребностями, и тенденция роста наблюдается во всех возрастных группах. Поэтому важно, чтобы местные самоуправления одинаково качественно и доступно оказывали помощь в попечительстве, а также чтобы социальные работники могли добраться до каждого нуждающегося в помощи”.

По словам министра, целью тура ходатайств в Ида-Вирумаа является обеспечить то, чтобы пожилым людям или людям с особыми потребностями не нужно было переселяться в дома социального попечения для того, чтобы получить соответствующий уход или освободить своего близкого человека от нагрузки, а чтобы такие люди могли как можно дольше самостоятельно находиться в кругу семьи и в обществе с помощью услуг по поддержке.