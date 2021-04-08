Государство поддержит местные самоуправления Ида-Вирумаа в оказании социальных услуг(1)
Целью поддержки является уменьшить нагрузку попечителей и таким образом позволить им вернуться на рынок труда или увеличить рабочую нагрузку, что в свою очередь улучшит материальное положение семьи и снизит риск оказаться в бедности. Также целью является мотивировать местные самоуправления вместе с партнерами создавать новые и развивать существующие сети сотрудничества в сфере социального попечения и поощрить местные самоуправления применять новаторские подходы в сфере социальных услуг.
По данным социального исследования, в 2019 году в Эстонии помогали или опекали члена семьи 59 650 человек, 6786 или 11,4% из них в Ида-Вирумаа.
”В 2020 году, благодаря экономическому спаду, обусловленному всемирной пандемией, к сожалению как число безработных, так и риск долговременной безработицы выше именно среди мужчин, людей более старшего поколения и среди неэстонцев”, сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.
”В Ида-Вирумаа высокий показатель людей с особыми потребностями, и тенденция роста наблюдается во всех возрастных группах. Поэтому важно, чтобы местные самоуправления одинаково качественно и доступно оказывали помощь в попечительстве, а также чтобы социальные работники могли добраться до каждого нуждающегося в помощи”.
По словам министра, целью тура ходатайств в Ида-Вирумаа является обеспечить то, чтобы пожилым людям или людям с особыми потребностями не нужно было переселяться в дома социального попечения для того, чтобы получить соответствующий уход или освободить своего близкого человека от нагрузки, а чтобы такие люди могли как можно дольше самостоятельно находиться в кругу семьи и в обществе с помощью услуг по поддержке.
Открытый тур подачи ходатайств позволит оказать услуги по меньшей мере 300 людям с особыми потребностям, с попечительской нагрузкой или тем, кому сложно справляться самостоятельно. В ходе тура подачи ходатайств будут поддержаны те проекты, которые будут предлагать в Ида-Вирумаа услуги на дому, услуги общего попечения, то есть дневной или интервальный уход, консультационные услуги или группы поддержки, а также услуги по предоставлению социального транспорта. При формировании услуги по возвращению на рынок труда людей, которым тяжело справляться самостоятельно, будут учитывать то, чтобы целью такой услуги было решить проблемы, которые препятствуют возвращению на рынок труда, например долги, которые могли накопиться за долгое время.
В рамках тура подачи ходатайств Европейского Социального фонда ”Попечительские услуги, поддерживающие участие на рынке труда” для развития и оказания социальных услуг все местные самоуправления Ида-Вирумаа могут ходатайствовать о получении денежных средств. Объем финансирования составляет 1 500 000 евро, при необходимости объем будет увеличен. Тур подачи ходатайств проводит Riigi Tugiteenuste Keskus. Инфочас по туру подачи ходатайств пройдет 15 апреля в 11:30. Более точная информация на сайте Riigi Tugiteenuste Keskus.