ФОТО и ВИДЕО | "Мы сидели и выпивали, как вдруг коридор оказался в огне". Трагический пожар в Соодевахе: что произошло?

Сообщение о возгорании поступило в центр тревоги в 6:34 утра. Первая спасательная команда прибыла на место за считанные минуты и сразу же приступила к работам по тушению и поиску людей.

Горело старое деревянное одноэтажное здание. Как сообщили в Спасательном департаменте, пожар заметил случайный прохожий. Он же помог выбраться из здания трем человекам. Одного из пострадавших скорая отвезла в больницу. Сам спаситель получил легкие травмы. Медики осмотрели его на месте, в больничном лечении необходимости не было. Руководитель спасательных работ может подтвердить лишь то, что это мужчина, который случайно проходил мимо.

Около семи часов спасатели вынесли из дома тела двух погибших.

Окончательно пожар был потушен в 9:32. К десяти часам для выяснения причин на место прибыли эксперты.

К дому подошла женщина средних лет и сказала, что там осталась ее сестра. Полиция опросила женщину. Выяснилось, что это пострадавшая, которая вернулась, так как забыла в доме сумку.

Возлияния с печальным концом

Через некоторое время она рассказала Delfi, что проживала в этом доме со своей сестрой. ”Сидели выпивали, знакомые пришли в гости, — сказала она. — Потом неожиданно прихожая оказалась в огне. Помню, как кто-то вытащил меня. Сестра осталась внутри. Не знаю, что с ней”. Женщина сказала, что не имеет ни малейшего представления, с чего мог начаться пожар.

Тем временем на место прибыли двое мужчин, близкие одного из погибших. Если бы на месте не было полицейских, скорее всего, они бы набросились на женщину. ”Это ты виновата в том, что вы все сделали”, — сказал один мужчина.

Обстоятельства произошедшего на настоящий момент неясные. ”Сейчас нет никакой дополнительной информации о погибших, причины будут определены в ходе дальнейшего расследования”, — сообщили Delfi в Спасательном департаменте.