ФОТО и ВИДЕО | "Мы сидели и выпивали, как вдруг коридор оказался в огне". Трагический пожар в Соодевахе: что произошло?(2)
Сообщение о возгорании поступило в центр тревоги в 6:34 утра. Первая спасательная команда прибыла на место за считанные минуты и сразу же приступила к работам по тушению и поиску людей.
Горело старое деревянное одноэтажное здание. Как сообщили в Спасательном департаменте, пожар заметил случайный прохожий. Он же помог выбраться из здания трем человекам. Одного из пострадавших скорая отвезла в больницу. Сам спаситель получил легкие травмы. Медики осмотрели его на месте, в больничном лечении необходимости не было. Руководитель спасательных работ может подтвердить лишь то, что это мужчина, который случайно проходил мимо.
Около семи часов спасатели вынесли из дома тела двух погибших.
Окончательно пожар был потушен в 9:32. К десяти часам для выяснения причин на место прибыли эксперты.
К дому подошла женщина средних лет и сказала, что там осталась ее сестра. Полиция опросила женщину. Выяснилось, что это пострадавшая, которая вернулась, так как забыла в доме сумку.
Возлияния с печальным концом
Через некоторое время она рассказала Delfi, что проживала в этом доме со своей сестрой. ”Сидели выпивали, знакомые пришли в гости, — сказала она. — Потом неожиданно прихожая оказалась в огне. Помню, как кто-то вытащил меня. Сестра осталась внутри. Не знаю, что с ней”. Женщина сказала, что не имеет ни малейшего представления, с чего мог начаться пожар.
Тем временем на место прибыли двое мужчин, близкие одного из погибших. Если бы на месте не было полицейских, скорее всего, они бы набросились на женщину. ”Это ты виновата в том, что вы все сделали”, — сказал один мужчина.
Обстоятельства произошедшего на настоящий момент неясные. ”Сейчас нет никакой дополнительной информации о погибших, причины будут определены в ходе дальнейшего расследования”, — сообщили Delfi в Спасательном департаменте.
Спасенная женщина отправилась в находящийся через дорогу деревянный дом. Мужчину, который там проживает, она представила как своего мужа. Он сообщил, что ночью спал и только утром услышал, что что-то случилось. Электричества в доме нет, но хозяин нашел выход из положения, в частности привязав к потолку работающий от батареек фонарик. Прихожая больше похоже на склад хлама, среди которого есть даже календарь 1999 года.
В течение многих лет пресса писала, что дачный поселок скоро снесут, но мужчина говорит, что люди все еще продолжают жить здесь. Свое имя ни он, ни спасенная женщина говорить не захотели. ”Плати пять евро, тогда скажем”, — предложил мужчина.
Окрестности выглядят удручающе: развалившиеся парники, кучи всевозможного мусора, развалины, напоминающие о многочисленных пожарах. К сожалению, и ранее без жертв не обходилось. Например в декабре 2014 года пожар унес жизни трех человек. Кроме этого сгорели проживавшие в лачуге собаки.
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