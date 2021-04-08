Британский регулятор: польза от вакцины AstraZeneca превышает риски, но молодым лучше ее избегать

"Сообщения о комбинации тромбов с низкими тромбоцитами крайне редки, и в целом польза от вакцины в предотвращении Covid-19 перевешивает риски побочных эффектов", — говорится в заявлении европейского регулятора.

"Covid-19 — очень серьезное заболевание с высоким уровнем госпитализации и смертности, каждый день коронавирус по-прежнему уносит тысячи жизней по всей Европе, — заявила представительница EMA Эмер Кук. — А эта вакцина показала себя высокоэффективной, она предотвращает тяжелое течение болезни и госпитализацию и спасает жизни".

При этом Эмер Кук подтвердила, что редкие случаи тромбоза отмечались у всех возрастных и гендерных групп, однако никаких специфических факторов риска, таких как возраст, пол или предрасположенность к образованию тромбов выявлено не было.

"Наш комитет по вопросам безопасности подтверждает, что преимущества вакцины AstraZeneca по предотвращению Covid-19 в целом перевешивают риски побочных эффектов", — подчеркнула она.

Одновременно с этим британский регулятор MHRA объявил в среду, что людям в возрасте до 30 лет имеет смысл предлагать альтернативную вакцину, поскольку растет число случаев тромбоза, связанных именно с прививкой AstraZeneca.

По словам представительницы MHRA, доктора Джун Рейн, общественная безопасность выступает главным приоритетом.

По данным MHRA, на 31 марта было сделано 20 млн инъекций вакцины AstraZeneca, и в 79 случаях (51 женщина, 28 мужчин в возрасте от 18 до 79 лет) наблюдался тромбоз, при этом 19 человек в результате скончались.

Как отметила доктор Рейн, клинические исследования позволяют оценить распространенные побочные эффекты, однако редкие случаи можно выявить лишь в результате масштабной вакцинации.

Эксперты подчеркивают, что у них нет точных доказательств того, что именно вакцина вызывает такое состояние, однако связь прослеживается все заметнее.

Большинство известных случаев тромбоза было отмечено у женщин в возрасте до 60 лет в первые две недели после вакцинации.