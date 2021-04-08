Кальюлайд лишила "мать года" Малле Кобин государственной награды

Теперь Кобин должна вернуть награду президентской канцелярии. Закон позволяет лишить человека государственной награды в случае, если в отношении него вступило в силу решение суда, признающего его виновным в намеренном совершении преступления.

Напомним, что в конце августа Пярнуский уездный суд признал Кобин виновной в незаконном лишении свободы несовершеннолетних и в причинении им телесных повреждений. Дети, о которых идет речь, жили у нее в семейном доме на острове Хийумаа. Женщина предоставляла услуги патроната.

Согласно материалам обвинения, женщина регулярно избивала приемных детей руками и ногами, а также держала их под замком. Взаперти они могли находиться от нескольких часов до нескольких дней.

Также в наказание она заставляла детей стоять на одном месте по 12 часов, а порой и дольше.

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