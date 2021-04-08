Бусик, кемпер или трейлер: какой дом на колесах выбрать для путешествий

Наши герои два года назад вернулись из большого путешествия — полгода они ездили по Европе. Они решили купить бусик потому, что сумма, которую потребовалось бы отдать за аренду машины на полгода, была равна ее покупке. Уже тогда они знали, что дом на колесах будет служить им не только в путешествиях, но и в качестве транспорта в повседневной жизни.

"Стоимость обслуживания такая же, как у любой машины, нет никакой разницы. И перестройка была забавным процессом, потому что мы действительно наслаждались конструированием бусика. Каждому мужчине хочется своей небольшой проект, в рамках которого можно было бы реализовать свои идеи. Расходы на переоборудование тоже были очень низкие, поэтому это действительно выгодный вариант", — рассказывает Эмилс.

По словам Эмилса, выбирая машину для путешествий, нужно оценить свои желания. Они выбрали компактное авто, но для того, чтобы установить кухню, санузел и душ, понадобится больше места. И в этом случае нужно взвесить все варианты: "Мы мылись в море, озерах, реках и привыкли готовить еду на свежем воздухе. Я могу сказать, что это очень зависит от желаний человека и желаемого уровня комфорта".