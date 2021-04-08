Германия обсуждает с Россией возможность приобрести ”Спутник V”

В данное время вакцина находится на рассмотрении в Европейском агентстве по лекарственным средствам.

”От имени Германии я проинформировал Совет министров здравоохранения Евросоюза, что мы собираемся вести двусторонние переговоры с Россией. Прежде всего, речь пойдёт о том, когда и в каком количестве можно будет получить вакцину”, — рассказал министр в интервью региональной радиостанции WDR.

Российская вакцина против коронавируса уже зарегистрирована в 59 странах, но ещё не получила зеленый свет от Европейского агентства по лекарственным средствам.

Согласно опубликованным в ”Ланцете” результатам клинических испытаний Этапа III, эффективность вакцины составляет 91,6%.

Заявление Шпана было сделано после того, как Бавария, по словам местного правительства, заключила ”предварительный контракт” на получение 2,5 миллионов доз российской вакцины от коронавируса ”Спутник V”.

Программу вакцинации в ЕС не раз подвергали критике за излишнюю медлительность, и некоторые государства-члены заявляли, что готовы купить российскую вакцину.

В настоящее время Венгрия является единственным государством-членом Евросоюза, использующим эту вакцину.

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