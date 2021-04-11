ГРАФИКИ | Желающим самостоятельно инвестировать в пенсию не нужно выходить из второй ступени. Сколько денег уже забрали?

Одна из новых возможностей накопления пенсии — пенсионный инвестиционный счет. Это специальный счет, на который продолжат поступать выплаты во вторую пенсионную ступень как с зарплаты владельца, так и со стороны государства (когда их восстановят). Однако инвестиционные решения принимает сам владелец счета.

Как оказалось, часть клиентов банков думала, что для использования инвестиционного счета нужно сначала выйти из второй пенсионной ступени, но это не так. Поэтому если вы хотите использовать инвестиционный счет, но уже подали заявление о выходе, то необходимо его отозвать. Это можно сделать до 31 июля.

Инвестиционный счет можно будет открыть уже в апреле. Чтобы начать его использовать в сентябре, нужно будет подать заявление о переводе пенсионных денег не позднее конца июля.

При использовании инвестиционного счета не нужно платить 20% подоходного налога государству и потом во вторую ступень продолжат поступать выплаты от государства.