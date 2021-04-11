Экономика
11.04.2021, 13:45

ГРАФИКИ | Желающим самостоятельно инвестировать в пенсию не нужно выходить из второй ступени. Сколько денег уже забрали?

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Pension ja raha
Pension ja raha
Foto: Anni Õnneleid
Согласно данным Swedbank, самое распространенное заблуждение вокруг пенсионной реформы, что для использования пенсионного инвестиционного счета необходимо выйти из второй ступени. Поэтому банк советует тем, кого это интересует, отозвать свои заявления о выходе.

Одна из новых возможностей накопления пенсии — пенсионный инвестиционный счет. Это специальный счет, на который продолжат поступать выплаты во вторую пенсионную ступень как с зарплаты владельца, так и со стороны государства (когда их восстановят). Однако инвестиционные решения принимает сам владелец счета.

Как оказалось, часть клиентов банков думала, что для использования инвестиционного счета нужно сначала выйти из второй пенсионной ступени, но это не так. Поэтому если вы хотите использовать инвестиционный счет, но уже подали заявление о выходе, то необходимо его отозвать. Это можно сделать до 31 июля.

Инвестиционный счет можно будет открыть уже в апреле. Чтобы начать его использовать в сентябре, нужно будет подать заявление о переводе пенсионных денег не позднее конца июля.

При использовании инвестиционного счета не нужно платить 20% подоходного налога государству и потом во вторую ступень продолжат поступать выплаты от государства.

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