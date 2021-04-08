Строительство терминала Rail Baltica в Ласнамяэ: что беспокоит жителей окрестных домов?

”Здорово, что именно в Ласнамяэ в ближайшие годы появится многофункциональный терминал RailBaltica, который будет включать железнодорожный и автобусный вокзалы, а также удобный доступ в аэропорт. Однако необходимо, чтобы в ходе строительства такого масштабного объекта особенно тщательно учитывались интересы жителей окрестных домов. Надеюсь, что в ходе открытого диалога мы сможем достичь решений, которые максимально устроят все стороны”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Cвет.

Местные жители выразили обеспокоенность отдельными аспектами будущего строительства, которое заметно изменит облик окрестностей существующей станции Юлемисте. Особенно отметили вопросы парковки вблизи квартирных домов, шума от строительства и транспорта, улучшения качества доступа к остановкам общественного транспорта, а также возможных решений для шумоизоляции.

Отдельно представители окрестных домов интересовались принципами компенсации от возможного ущерба в ходе строительства неподалеку. Представители Rail Baltica заверили, что до начала строительства окрестные дома изучаются, ситуация фиксируется, и если в ходе строительства возникает какой-либо ущерб, то застройщик потом несет за это ответственность в течение пяти лет. Также жители интересовались возможностями приведения в порядок дворовых территорий и городского пространства на Петербури теэ.

”Необходимо повышать качество общественного пространства и развивать городскую среду так, чтобы в ней было удобно передвигаться и пешеходам, велосипедистам, родителям с колясками и людям с особыми потребностями. И мы работаем над тем, чтобы будущая станция Юлемисте соответствовала этим принципам. Кроме того, благодаря строительству нового терминала улучшится связь аэропорта с остальным Ласнамяэ”, — добавил Свет. Он также отметил, что необходимо дополнительно обсуждать возможности для шумоизоляции и провести отдельные встречи в заключительной стадии разработки детальной планировки и для обсуждения проекта строительства.

В прошедшей неформальной онлайн-дискуссии о будущем терминале участвовали представители квартирных товариществ Петербури теэ 4, 8, 14, 14b, 16. Также в обсуждении приняли участие представители Таллиннского департамента городского планирования,команды Rail Baltica Эстония, проектировщиков и районной управы Ласнамяэ. Первый этап строительства терминала Rail Baltica в Юлемисте планируется начать весной 2022 года.