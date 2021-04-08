Кая Каллас: надеемся, в мае у всех будет возможность вакцинироваться

В перерыве между встречами премьер-министр Кая Каллас рассказала RusDelfi, когда в Эстонии будут вакцинировать молодых людей, что делать непривитым работникам и почему у депутатов выросли зарплаты во время кризиса.
- Вы в середине марта переболели коронавирусом. Как прошел ваш карантин?
- Сначала я была на изоляции как близко контактная, потом болела. Долго сидела дома, ничего хорошего в этом нет. Однако мне было лучше, чем тем, кто попал в больницу из-за коронавируса.
- Смотрели какие-то фильмы? Читали книги?
- Да, но иногда было так плохо, что не могла читать. Прочитала только одну книгу — Dictatorland, про диктаторов Африки. Еще начала читать ”Светлая личность” Ильфа и Петрова, очень смешная книга.