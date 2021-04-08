Кая Каллас: надеемся, в мае у всех будет возможность вакцинироваться

- Вы в середине марта переболели коронавирусом. Как прошел ваш карантин?

- Сначала я была на изоляции как близко контактная, потом болела. Долго сидела дома, ничего хорошего в этом нет. Однако мне было лучше, чем тем, кто попал в больницу из-за коронавируса.

- Смотрели какие-то фильмы? Читали книги?

- Да, но иногда было так плохо, что не могла читать. Прочитала только одну книгу — Dictatorland, про диктаторов Африки. Еще начала читать ”Светлая личность” Ильфа и Петрова, очень смешная книга.

- На выходных прошла массовая вакцинация в Таллинне, почти 2000 доз не использовали, как вам кажется, почему?