Новости Эстонии
08.04.2021, 19:27

Кая Каллас: надеемся, в мае у всех будет возможность вакцинироваться

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интервью RusDelfi
Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
Riigikogus 22.02.2021
Riigikogus 22.02.2021
Foto: Andres Putting
В перерыве между встречами премьер-министр Кая Каллас рассказала RusDelfi, когда в Эстонии будут вакцинировать молодых людей, что делать непривитым работникам и почему у депутатов выросли зарплаты во время кризиса.

- Вы в середине марта переболели коронавирусом. Как прошел ваш карантин?

- Сначала я была на изоляции как близко контактная, потом болела. Долго сидела дома, ничего хорошего в этом нет. Однако мне было лучше, чем тем, кто попал в больницу из-за коронавируса.

- Смотрели какие-то фильмы? Читали книги?

- Да, но иногда было так плохо, что не могла читать. Прочитала только одну книгу — Dictatorland, про диктаторов Африки. Еще начала читать ”Светлая личность” Ильфа и Петрова, очень смешная книга.

- На выходных прошла массовая вакцинация в Таллинне, почти 2000 доз не использовали, как вам кажется, почему?

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