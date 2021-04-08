Распределение вакцин среди семейных врачей будет проводиться еще быстрее(2)
Если в феврале семейные врачи были разделены по округам на пятинедельную матрицу распределения, а в марте — на трехнедельную матрицу распределения, с апреля график распределения вакцины изменится таким образом, что все врачи смогут два раза заказать вакцину Comirnaty от Pfizer/BioNTech в течение трех недель.
Для заказа вакцину Pfizer/BioNTech, семейные врачи и в этот раз распределены на три группы по уездам:
- Группа 1 — часть Харьюмаа, а также семейные врачи из Йыгевамаа, Ярвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, Валгамаа, Вильяндимаа.
- Группа 2 — часть Харьюмаа, семейные врачи из Ида-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа
- Группа 3 — часть Харьюмаа, семейные врачи из Пылвамаа, Тартумаа и Вырумаа.
За одну неделю сразу две группы получат возможность заказать вакцину. В первую полную неделю апреля (с 5.04) вакцину могут заказать группы 2 и 3. Группы 3 и 1 в неделю, начинающуюся 12 апреля, и группы 1 и 2 в неделю, начинающуюся 19 апреля.
По словам Кюлли Фридеманн, руководителя отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы, такое распределение на уровне уезда позволяет распределять небольшое количество вакцин, поступающих в Эстонию, более равномерно и быстрее, чем раньше. ”Семейные врачи по-прежнему вакцинируют пациентов из группы риска, включенных в их регистр, так как, к сожалению, вакцин все еще недостаточно, чтобы предложить ее всем, кто хочет”, — пояснила Фридеманн.
С конца прошлой недели разработчики-добровольцы, семейные врачи и сотрудники Больничной кассы получили возможность пользоваться дигитальным инфотехнологическим решением для вакцинации, которое помогает распространять вакцины на основе базовых данных, введенных в программу. Например, в систему вводится размер регистра семейного врача, число пациентов, относящихся к разным группам риска, и количество проведенных вакцинаций. ”Это позволяет системе рассчитать, каким семейным врачам, сколько потребуется для второй инъекции, чтобы обеспечить лучший охват всей группы риска по всей стране, а не только на основе списка регистра.”, — добавила Фридеманн.
По словам Фридеманн, размер групп риска с пожилыми людьми 70 лет и старше варьируется от одного Центра семейной медицины к другому, у некоторых семейных врачей в регистре есть пара десятков таких пациентов, у другого семейного врача в регистре, может быть, несколько сотен таких людей. В будущем дигитальное решение доставки вакцины будет учитывать количество пожилых людей в группе риска в регистре семейного врача и автоматически делать предложение о заказе вакцины семейному врачу с учетом этого.
По словам Фридеманн, возможно, что в результате работы такой вспомогательной системы, некоторым семейным врачам вообще не будет предлагаться вакцина в течение нескольких недель, потому что существующая вакцина будет передана тем семейным врачам, у которых больше пациентов из группы повышенного риска. ”Здесь есть только одна цель — донести вакцину до всех пожилых людей в Эстонии через семейных врачей”, — подтвердила она.
Когда дигитальное решение вакцинации предлагает семейному врачу сделать заказ, семейный врач должен подтвердить это одним щелчком мыши или, при желании, уменьшить количество. Дигитальное решение также рассчитывает потребность во вторых дозах вакцины для каждого семейного врача и также отображает ее на экране врача.