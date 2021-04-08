ВИДЕО | "Цель — к Яанову дню вернуться к относительно нормальной жизни". Министры рассказывают о ситуации в стране

В пресс-конференции приняли участие министр государственного управления Яак Ааб, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Яак Ааб сообщил, что правительство утвердило пакеты помощи отраслям, пострадавшим от коронавируса. Пособия будут выплачиваться после принятия дополнительного бюджета.

Также он сказал, что в ближайшее время состоится более подробное обсуждение предложенных Каей Каллас уровней опасности и того, какие шаги предпринимать после 25 апреля, когда заканчивается срок действия нынешних ограничений.

”Наша цель — к июньским праздникам вернуться к относительно нормальной жизни”, — сказал Ааб.

Танель Кийк в свою очередь отметил, что мы достигли фазы, когда сможем постепенно смягчать ограничения с конца апреля, но при условии, что люди будут вести себя ответственно. Мы не можем отменить все ограничения сразу, иначе летом снова придется их вводить.

Министр социальной защиты Сигне Рийсало подчеркнула, что в условиях кризиса очень важно обращать внимание на душевное здоровье. ”Треть жителей Эстонии находятся в состоянии повышенного стресса. Половина людей испытывают эмоциональную подавленность”, — отметила она и призвала не бояться обращаться за помощью. Кроме этого, важно проводить время на свежем воздухе, высыпаться и придерживаться здорового образа жизни.

Поскольку премьер-министр Кая Каллас в первой половине дня выступала в Рийгикогу с политическим заявлением по поводу планов по смягчению влияния коронавируса, то она присоединилась к пресс-конференции позже.