ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | "Цель — к Яанову дню вернуться к относительно нормальной жизни". Министры рассказывают о ситуации в стране

В пресс-конференции участвуют и на вопросы журналистов отвечают министр государственного управления Яак Ааб, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутт, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Яак Ааб сообщил, что правительство утвердило пакеты помощи отраслям, пострадавшим от коронавируса. Пособия будут выплачиваться после принятия дополнительного бюджета.

Также он сказал, что в ближайшее время состоится более подробное обсуждение предложенных Каей Каллас уровней опасности и того, какие шаги предпринимать после 25 апреля, когда заканчивается срок действия нынешних ограничений.

«Наша цель — к июньским праздникам вернуться к относительно нормальной жизни», - сказал Ааб.

Танель Кийк в свою очередь отметил, что мы достигли фазы, когда сможем постепенно смягчать ограничения с конца апреля. Но при условии, что люди будут вести себя ответственно. Мы не можем отменить все ограничения сразу, чтобы летом вновь не пришлось их вводить.

Поскольку премьер-министр Кая Каллас выступает в Рийгикогу с политическим заявлением по поводу планов по смягчению влияния коронавируса, не известно, успеет ли она принять участие в пресс-конференции. По возможности они присоединиться к пресс-конференции в процессе.

Смотрите пресс-конференцию с синхронным переводом на русский язык!

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