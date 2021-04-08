CityBee открыло в Эстонии новые парковочные зоны

”Для CityBee важно быть там, где люди, которые нуждаются в нашей услуге. Многие жители пригородов каждый день ездят на работу в Таллинн, и у них нет личного автомобиля, или они не считают целесообразным ездить на своём автомобиле в центр каждый день, чтобы оплачивать дорогую парковку. Если до сих пор единственной альтернативой для них был общественный транспорт, то теперь можно сделать выбор в пользу CityBee, чтобы упростить себе ежедневные поездки”, — рассказала руководитель CityBee Eesti Бритта-Лийса Айт.

Айт добавила, что, по данным Департамента шоссейных дорог, количество зарегистрированных в Таллинне транспортных средств увеличивается каждый год на пять процентов, а также одновременно быстро растёт население пригородов. ”Из пригородных населённых пунктов каждый день выезжают в Таллинн на автомобилях около 75 000 человек, то есть в город каждый день прибывает дополнительно около 50 000 транспортных средств. С одной стороны, это приводит к возникновению пробок, и, с другой стороны, к нехватке парковочных мест в центре города, но в действительности эти проблемы можно смягчить альтернативными способами передвижения, такими как каршеринг”, — объяснила Айт. Принцип каршеринга заключается в том, что все транспортные средства постоянно в движении и не стоят долго в одном месте, снижая таким образом нагрузку на движение и парковки. Согласно исследованиям, один каршеринговый автомобиль может заменить 12 личных автомобилей, а личное транспортное средство в среднем 90% времени стоит на парковке у места работы или рядом с домом.

В мобильное приложение CityBee добавились новые зоны: ближайшие к Таллинну волости — Сауэ, Саку и Кийли, а также города Кейла и Маарду и посёлок Юри. Кроме того, расширены районы использования в Виймси, Табасалу и Пеэтри.

Для открытия добавившихся зон на учётных записях CityBee в социальных сетях и среди пользователей услуги предприятия был проведён опрос, чтобы выяснить регионы, где самый высокий спрос на услугу.

Сегодня у CityBee Eesti 350 транспортных средств и 112 000 пользователей.