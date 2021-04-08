Танель Кийк назначит руководителя проекта для организации вакцинации населения

В качестве причин для назначения руковоодителя проекта Кийк отметил большее крупные объемы вакцины от коронавируса, поступающие в страну и желание провести вакцинацию населения в конце весны и летом как можно более гладко.

"В свете нестабильных графиков поставок и быстро меняющейся информации важно оперативно открыть по всей Эстонии центры вакцинации и при необходимости перенаправлять вакцины в зависимости от показателей охвата и спроса", — отметил Кийк.

По словам министра, цель на май и июнь — дать возможность привиться хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса всем совершеннолетним эстоноземельцам, которые хотят этого.

В апреле пока еще сосредоточатся на вакцинации более пожилого поколения.