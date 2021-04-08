08.04.2021, 11:25
Танель Кийк назначит руководителя проекта для организации вакцинации населения(40)
Foto: Andres Putting
Министр здоровья и труда Танель Кийк написал в соцсетях, что назначит отдельного руководителя проекта для организации вакцинации населения Эстонии от коронавируса.
В качестве причин для назначения руковоодителя проекта Кийк отметил большее крупные объемы вакцины от коронавируса, поступающие в страну и желание провести вакцинацию населения в конце весны и летом как можно более гладко.
"В свете нестабильных графиков поставок и быстро меняющейся информации важно оперативно открыть по всей Эстонии центры вакцинации и при необходимости перенаправлять вакцины в зависимости от показателей охвата и спроса", — отметил Кийк.
По словам министра, цель на май и июнь — дать возможность привиться хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса всем совершеннолетним эстоноземельцам, которые хотят этого.
В апреле пока еще сосредоточатся на вакцинации более пожилого поколения.