Прощаемся с вывеской Таллиннского ипподрома. Город и застройщик не смогли договориться

"К сожалению, представитель застройщика Карл Адер категорически не согласен сохранить вывеску ипподрома, расположенную над воротами", — сообщила Delfi главный специалист по рекламе и носитель информации отдела охраны памятников старины Департамента городского планирования Урве Арукаеву.

"В ходе застройки участка многие элементы будут напоминать о том, что этом месте ранее располагался ипподром — размеченная дорожка, скамейки в форме головы лошади, информационные таблички и пр. Застройщик провел ряд архитектурных конкурсов, в которых участвовали в том числе и представители Таллиннского департамента городского планирования, и ранее город не изъявлял желания сохранить или экспонировать вывеску", — добавила она.

Как ранее сообщил Delfi глава отдела развития EKE Карл Адер, у застройщика нет никаких планов отношении зеленой вывески "Hipodroom". "У старой вывески отсутствует культурно-историческая ценность и это не особо старый элемент (согласно оценке, ему около 30 лет)", — сказал он.

Вывеска будет демонтирована. Адер предлагает Таллинну забрать ее и увековечить где-нибудь в музее.