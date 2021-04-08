В связи с работами по расширению Балтийского вокзала частично изменятся расписания поездов

”Балтийский вокзал начнет расширяться, чтобы в будущем на нем можно было уплотнить железнодорожное движение. Для выполнения строительных работ будет закрыт 9-й путь Балтийского вокзала, и это означает, что начиная с 14 апреля до предположительно конца августа использовать данный путь будет невозможно, в связи с чем нам придется частично изменить расписания. К счастью, изменений будет не очень много, и они коснутся только отдельных рейсов на направлениях в Пяэскюла, Кейла, Турба и Клоогаранна”, — объяснил руководитель по развитию и продажам Elron Ронни Конго.