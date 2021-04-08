Департамент здоровья: за сутки прибавилось 757 случаев заражения коронавирусом, умерли 14 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 410 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 325 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 78, в Тартумаа — 51, в Вильяндимаа — 41, в Ляэне-Вирумаа — 31, в Пярнумаа — 27, в Рапламаа — 22 и в Йыгевамаа — 15 новых положительных тестов. В Вырумаа и Пылвамаа прибавилось по 14, в Ярвамаа — 11, в Ляэнемаа — 10, на Сааремаа — девять, на Хийумаа — пять и в Валгамаа — три новых случая заражения. У 16 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 901,9 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 17%.

За сутки в больницах открыли 54 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждается 621 пациент.

В Эстонии вакцинированы против коронавируса 236 598 человек, две дозы получили 72 035 человек.

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