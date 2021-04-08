ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | ”Этот вирус никуда не денется". Кая Каллас выступает с политическим заявлением

Каллас начала свое выступление с того, что мы живем с коронавирусом уже год. Это объединило нас, но и принесло много проблем. Для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование общества в новых условиях, необходимо изменить прежний уклад жизни.

”Этот вирус никуда не денется. Мы должны научиться с ним жить”, — сказала Каллас. Распрастранения вируса возможно взять под контроль, если мы договоримся об определенных правилах, которых все будут придерживаться.

”Все устали от ограничений”, — отметила Каллас и добавила, что разработанные правила помогут достигнуть того, что нам не придется закрывать страну.

Премьер сказала, что была разработана система рисков четырех уровней: зеленый, желтый, оранжевый и красный (низкий, средний, высокий и очень высокий соответственно). Для каждого уровня представлены определенные действия, которыми люди, организации и государство могут помочь в борьбе с эпидемией. К этому добавятся договоренности о саморегуляции по разным областям.

Каллас отметила, что за 15 минут представить весь документ она не может, но ожидает, что депутаты ознакомятся с документами и начнется дискуссия.

Новость дополняется.

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Программа по смягчению влияния коронавируса описывает принципы принятия решений и действия, необходимые для того, чтобы Эстония могла оправиться от кризиса, вызванного коронавирусом.

В четверг программа будет разослана для публичных консультаций, чтобы собрать предложения по быстрому восстановлению государства и общества также от предприятий, гражданских объединений, представительских организаций и других заинтересованных сторон.

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