ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | ”Этот вирус никуда не денется". Кая Каллас выступает с политическим заявлением(48)
Каллас начала свое выступление с того, что мы живем с коронавирусом уже год. Это объединило нас, но и принесло много проблем. Для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование общества в новых условиях, необходимо изменить прежний уклад жизни.
”Этот вирус никуда не денется. Мы должны научиться с ним жить”, — сказала Каллас. Распрастранения вируса возможно взять под контроль, если мы договоримся об определенных правилах, которых все будут придерживаться.
”Все устали от ограничений”, — отметила Каллас и добавила, что разработанные правила помогут достигнуть того, что нам не придется закрывать страну.
Премьер сказала, что была разработана система рисков четырех уровней: зеленый, желтый, оранжевый и красный (низкий, средний, высокий и очень высокий соответственно). Для каждого уровня представлены определенные действия, которыми люди, организации и государство могут помочь в борьбе с эпидемией. К этому добавятся договоренности о саморегуляции по разным областям.
Каллас отметила, что за 15 минут представить весь документ она не может, но ожидает, что депутаты ознакомятся с документами и начнется дискуссия.
Новость дополняется.
Смотрите прямую трансляцию!
Программа по смягчению влияния коронавируса описывает принципы принятия решений и действия, необходимые для того, чтобы Эстония могла оправиться от кризиса, вызванного коронавирусом.
В четверг программа будет разослана для публичных консультаций, чтобы собрать предложения по быстрому восстановлению государства и общества также от предприятий, гражданских объединений, представительских организаций и других заинтересованных сторон.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.