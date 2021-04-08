ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | ”Этот коварный вирус никуда не денется". Кая Каллас выступила с политическим заявлением

Каллас начала свое выступление с того, что мы живем с коронавирусом уже год. Это объединило нас, но и принесло много проблем. Для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование общества в новых условиях, необходимо изменить прежний уклад жизни.

”Этот коварный вирус никуда не денется. Мы должны научиться с ним жить”, — сказала Каллас. Распространение вируса возможно взять под контроль, если мы договоримся об определенных правилах, которых все будут придерживаться.

”Все устали от ограничений”, — отметила Каллас и добавила, что разработанные правила помогут достигнуть того, что нам не придется закрывать страну.

Премьер сказала, что была разработана четырехуровневая система рисков: зеленый, желтый, оранжевый и красный (низкий, средний, высокий и очень высокий соответственно). Для каждого уровня представлены определенные действия, которыми люди, организации и государство могут помочь в борьбе с эпидемией. К этому добавятся договоренности о саморегуляции по разным областям.

Каллас отметила, что за 15 минут представить весь документ она не может, но ожидает, что депутаты ознакомятся с планом и начнется дискуссия.

После доклада Каллас ответила на вопросы депутатов. Например, соцдем Эдуард Одинец поинтересовался, как будет обеспечено равное обращение вакцинированных и невакцинированных людей. Премьер ответила, что в случае с сертификатами вакцинации и прочими подобными вещами надо учитывать, что не у всех людей есть доступ к вакцине. Тем не менее, частные предприятия могут самостоятельно решать, кому предоставлять услуги. ”Если смотреть на дискуссии по всему миру, то предприятие общепита, которое не хочет закрываться, может попросить человека предоставить доказательство того, что он вакцинирован или не болеет коронавирусом. Государство не может вмешиваться”, — отметила Каллас.

Отвечая на вопрос о возможной компенсации больничного листа с первого дня, Каллас сказала, что не поддерживает эту идею.