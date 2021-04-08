”Этот коварный вирус никуда не денется". Кая Каллас выступила с политическим заявлением(178)
Каллас начала свое выступление с того, что мы живем с коронавирусом уже год. Это объединило нас, но и принесло много проблем. Для того, чтобы обеспечить нормальное функционирование общества в новых условиях, необходимо изменить прежний уклад жизни.
”Этот коварный вирус никуда не денется. Мы должны научиться с ним жить”, — сказала Каллас. Распространение вируса возможно взять под контроль, если мы договоримся об определенных правилах, которых все будут придерживаться.
”Все устали от ограничений”, — отметила Каллас и добавила, что разработанные правила помогут достигнуть того, что нам не придется закрывать страну.
Премьер сказала, что была разработана четырехуровневая система рисков: зеленый, желтый, оранжевый и красный (низкий, средний, высокий и очень высокий соответственно). Для каждого уровня представлены определенные действия, которыми люди, организации и государство могут помочь в борьбе с эпидемией. К этому добавятся договоренности о саморегуляции по разным областям.
Каллас отметила, что за 15 минут представить весь документ она не может, но ожидает, что депутаты ознакомятся с планом и начнется дискуссия.
После доклада Каллас ответила на вопросы депутатов. Например, соцдем Эдуард Одинец поинтересовался, как будет обеспечено равное обращение вакцинированных и невакцинированных людей. Премьер ответила, что в случае с сертификатами вакцинации и прочими подобными вещами надо учитывать, что не у всех людей есть доступ к вакцине. Тем не менее, частные предприятия могут самостоятельно решать, кому предоставлять услуги. ”Если смотреть на дискуссии по всему миру, то предприятие общепита, которое не хочет закрываться, может попросить человека предоставить доказательство того, что он вакцинирован или не болеет коронавирусом. Государство не может вмешиваться”, — отметила Каллас.
Отвечая на вопрос о возможной компенсации больничного листа с первого дня, Каллас сказала, что не поддерживает эту идею.
Говоря о вакцинации, Каллас отметила, что сейчас цель — вакцинировать людей 60+. ”К концу лета мы хотим вакцинировать 80% совершеннолетних жителей страны. Темпы вакцинации пожилых должны быть более быстрыми”.
Многие депутаты отметили, что получили документ слишком поздно, поэтому по существу пока дискутировать не могут. Также вызвал вопросы правовой статус документов. Оппозиция отметила, что эта неразбериха "указывает на неразбериху в правительстве и голове премьер-министра".
С документом, представленным для публичного обсуждения, можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Каллас сказала в политическом заявлении, что мы прожили с коронавирусом уже больше года и нам пора взять контроль за происходящим в свои руки. «У нас достаточно научных знаний и практического опыта для того, чтобы понимать, что распространение вируса можно контролировать, если мы как общество договоримся о четких правилах и все вместе будем их придерживаться. Так мы сможем поддерживать жизнь и экономику открытыми», - сказала она.
По словам Каллас, программа, переданная сегодня на публичное согласование и представленная Рийгикогу, представляет собой широкий план того, как общество в дальнейшем могло бы существовать и становиться сильнее в условиях коронавируса, а также содержит предложения о том, что государство, каждый отдельно взятый человек, организация или предприятие могут сделать для снижения уровня риска. «Это большая картина, которую мы рисуем все вместе. Мы хотим достичь состояния, когда при повышении уровня опасности каждый человек будет знать, как он должен себя вести, чтобы опасность не увеличилась до красного уровня», - сказала Каллас.
Для оценки текущей ситуации на вооружение будет взята четырехступенчатая система определения уровня риска. Зеленый, желтый, оранжевый и красный цвета будут, соответственно, обозначать низкий, средний, высокий и очень высокий уровень риска, и в соответствии с каждым показателем описываются на уровне индивида, организации и государства действия, необходимые для ограничения распространения коронавируса. Исходя из уровня риска, разные сферы могут с учетом своих особенностей вводить правила поведения и рекомендации, которые позволят наилучшим образом защитить людей и уменьшить необходимость во введении ограничений на уровне правительства. Помимо прочего, в программе описаны типы ограничений, введение которых правительство может взвесить на том или ином уровне опасности.
По словам премьер-министра, цель программы не в том, чтобы создалась ситуация, когда правительство будет спускать людям, предприятиям и организациям сверху принципиальные условия. «Напротив, мы хотим привлечь все общество, чтобы все и каждый осознавали свою роль и ответственность в деле уменьшения распространения коронавируса. Мы хотим, чтобы все жители Эстонии, действующие здесь зонтичные организации и предприятия могли своими конструктивными идеями и предложениями помочь определить, что нужно делать в той или иной сфере, чтобы распространение вируса не вышло из-под контроля. Никто же не хочет, чтобы его учреждение, предприятие или организация или вся сфера оказались закрытыми – все устали от ограничений», - сказала она.
По словам Каллас, таким образом Государственная канцелярия положила начало широкому обсуждению, чтобы все секторы, которые были затронуты прежними ограничениями, могли внести свои предложения по улучшению ситуации – что может сделать каждая сфера, каждая организация, каждый человек для того, чтобы опасность распространения коронавируса уменьшилась. «Так все вместе мы можем предпринять важные шаги для того, чтобы в дальнейшем избежать необходимости закрывать общество на замок, и позаботиться о жизни в Эстонии, эстонской экономике и людях», - сказала Каллас.
Программа предусматривает шесть целей, из которых правительство исходит при сдерживании распространения коронавируса. Согласно документу, целью является защитить людей от коронавируса, обеспечить детям возможность получать качественное образования, смягчить влияние пандемии на экономику и занятость в Эстонии, поддержать эстонскую культуру, душевное здоровье населения и по возможности сохранять возможность поездок через границу.
В условиях сосуществования с коронавирусом в программе организации общественной жизни описываются также кратковременные действия, необходимые для борьбы с вирусом и смягчения его социально-экономического влияния. К ним приступят уже в этом году, и они будут финансироваться в основном за счет дополнительного бюджета. Также предусмотрены долгосрочные действия, на претворение в жизнь которых и достижение желаемых результатов может уйти несколько лет.
Из описанных в документе принципов и уровней риска исходит также программа смягчения ограничений, которую правительство вместе с другими государственными учреждениями сформулирует на следующей неделе. Программа смягчения ограничений предусматривает ограничения и возможности их смягчения, которые правительство может взвесить, например, в торговле, сфере обслуживания, образовании и деятельности по интересам, работе образовательных учреждений и публичных местах в соответствии с ситуацией и характером деятельности.
Программа смягчения влияния коронавируса будет утверждена правительством после публичных консультаций 22 апреля, ее претворение в жизнь будет координировать Государственная канцелярия.
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